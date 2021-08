Windkraft: Land kann Ausbau nicht seriös vorhersagen

Diese Diskussion findet statt vor dem Hintergrund der Klimakrise. Der rasche und entschiedene Ausbau der Erneuerbaren Energien gilt als wichtigste Einzelmaßnahme, um sie abzumildern und die Ziele des Pariser Klima-Abkommens zu erreichen.

Sind die Ausbauziele tatsächlich erreichbar?

In der Kleinen Anfrage erkundigen sich die Grünen-Abgeordneten Wibke Brems und Johannes Remmel nun nach der Folgenabschätzung der Landesregierung zu dem Windräder-Abstands-Gesetz. Sie wollen wissen, ob die Landesregierung untersucht hat, wie viel Windkraft durch die neuen Regeln, die Kritiker als sehr restriktiv bezeichnen, in Nordrhein-Westfalen überhaupt installiert werden kann.

Zwischenbericht nennt Ziele "grundsätzlich möglich"

In ihrer Antwort teilt Bauministerin Scharrenbach mit, dass sie sich in dieser Frage auf eine Berechnung des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) verlässt. Das erarbeitet derzeit eine Potenzialanalyse, aus der hervorgehen soll, wie viel Windkraft in NRW angesichts der Abstandsregeln möglich ist.