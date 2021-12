Zehntausende Arbeitsplätze durch Windkraft in NRW

Es ist die erste Studie dieser Art. Sie wurde am Donnerstag vorgestellt und einen Tag zuvor an NRW-Energieminister Andreas Pinkwart (FDP) übergeben. Finanziert hatte sie unter anderem der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE), die Lobby der Öko-Energiebranche in NRW.

Mehr als 20.000 vollzeitäquivalente Stellen

Laut der Untersuchung gibt es auf dem Windenergie-Arbeitsmarkt in NRW mehr als 20.000 vollzeitäquivalente Stellen. Die Forscher gehen davon aus, dass dies in etwa 36.000 Beschäftigten entspricht, weil viele Menschen nur einen Teil ihres Arbeitstages für die Windkraft aufwenden und andere in Teilzeit arbeiten.