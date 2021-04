Energieverband: NRW-Pläne zur Windenergie drohen zu scheitern

Die Abstandsregel von tausend Metern zwischen Windrädern und Wohnbebauung, wie sie die schwarz-gelbe Landesregierung plant, verhindert das Erreichen der Ausbauziele für Windenergie in Nordrhein-Westfalen. Das haben Berechnungen der Datenanalyse-Firma Nefino im Auftrag des Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE) ergeben.

Weil die geplanten Regeln so wenige Flächen im Land für die Windenergie zulassen, wäre selbst bei vollständiger Ausnutzung der Potenzialflächen nur gut zwei Drittel des geplanten Windkraft-Zubaus erreichbar, heißt es in der Studie. "Der angestebte Zubau ist so überhaupt nicht zu schaffen", sagte der LEE-Vorsitzende Reiner Priggen bei der Vorstellung der Zahlen.

LEE: Nur 7,2 statt 10,5 Gigawatt möglich

Die Landesregierung hatte angekündigt, bis zum Jahr 2030 die installierte Leitung bei Wind auf 10,5 Gigawatt zu verdoppeln. Nach Ansicht von Umweltschützern ist das wenig ambitioniert. Selbst dieses Ziel wird nach Berechnungen des LEE aber verfehlt, wenn das geplante Gesetz in der jetzigen Fassung verabschiedet wird. Die strengen Regeln erlaubten nur auf 0,64 Prozent der Landesfläche den Bau von Windkraftanlagen, so das Ergebnis der Berechungen. Dadurch seien höchstens 7,2 Gigawatt in Nordrhein-Westfalen möglich.