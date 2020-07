Flüchtlingsrat kritisiert Stamps Abschiebeplan

Stamp will "direkt aus dem Gefängnis abschieben"

Sollte es zu einer Verurteilung des mutmaßlichen Täters kommen, so werde das Land "alles prüfen, was ausländerrechtlich möglich ist" , um den Afghanen direkt aus dem Gefängnis abzuschieben, betonte Stamp am Donnerstag (30.07.2020) gegenüber dem WDR . "Wer hier einen Flüchtlingsstatus genießt, und dann Menschen in diesem Land massiv schädigt, der muss sich der Konsequenzen bewusst sein." Da es sich bei einer Vergewaltigung um eine schwerwiegende Straftat handele, könne der Mann durch eine Verurteilung seinen gerichtlich anerkannten Status als Flüchtling verlieren, so Stamp weiter.

Flüchtlingsrat kritisiert "Doppelbestrafung"

Für den Flüchtlingsrat NRW käme das allerdings einer Art "Doppelbestrafung" gleich. Selbstverständlich müsse ein Vergewaltiger verurteilt werden, betont Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats. "Es ist aber eine grundsätzliche Frage, ob man das in Zusammenhang mit dem Aufenthalt bringen sollte. Straftaten gehören in den Bereich des Strafrechts, nicht des Aufenthaltsrechts ", so Naujoks weiter.

Bei "Wiederholungsgefahr" in Untersuchungshaft?

Neben Stamp steht im aktuellen Fall auch die Justiz in der Kritik. Schließlich war der Verdächtige im ersten Fall nach zwölf Tagen Untersuchungshaft wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Dortmunder Staatsanwaltschaft begründete das mit "Zweifeln an den Angaben des Tatopfers" .