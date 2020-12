Kitas können Stundenzahlen reduzieren

Die Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen erhalten neue Möglichkeiten, ihren Betrieb an das Pandemie-Geschehen anzupassen. NRW-Familienminister Joachim Stramp (FDP) hat am Dienstag die neuen Vereinbarungen mit den Wohlfahrtsveränden, den Kirchen und den Kommunen vorgestellt, sie sind Träger der meisten Kitas im Land.

Familienminister Jochachim Stamp (FDP)

Demnach kann als letztes Mittel - Stamp nannte es " Ultima Ratio " - die Betreuung um bis zu sechs Stunden pro Woche reduziert werden. Diese Reduktion und auch die anderen Maßnahmen seien nur für die jeweils einzelne Einrichtung und nicht flächendeckend vorgesehen. Stamp stellte klar, dass die Möglichkeit der Stundenreduktion nicht für Tagesmütter und Tagesväter gilt.

Die Träger der Kindertageseinrichtungen konnten sich mit Forderungen nach einer Reduktion von bis zu zehn Stunden pro Woche offenbar nicht durchsetzen.

Möglichst einvernehmlich

Die Kitas können darüber hinaus die Hol- und Bringzeiten staffeln, die Gruppen trennen und auch die Betreuung in den Randzeiten einschränken. Stamp sagte, alle Maßnahmen sollten im Einvernehmen mit den Eltern getroffen werden.

Der Minister sicherte zu, die Finanzierung der Kitas sei auch bei Einschränkungen gesichert. Ebenfalls versprach er, dass sich das Betreuungspersonal mindestens bis zu den Osterferien regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen kann.