Widersprüche statt Osterurlaub

Aufnahmestopp für Covid-Patienten in ersten Kliniken

Gefährliche Lockerungen nennt das Professor Uwe Janssens, Chefarzt der Intensivmedizin am Sankt Antonius Hospital in Eschweiler. Bundesweit seien schon jetzt wieder mehr als 3200 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, einige Kliniken in der Region hätten bereits einen Aufnahmestopp. Bei weiter steigenden Infektionszahlen gerate das Gesundheitssystem schnell an seine Grenzen. Vom ursprünglichen Bemühen der Politik, die dritte Welle zu stoppen, sei in NRW nicht viel übrig geblieben.

Laumann verteidigt neue Coronaschutzverordnung

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann widerspricht dieser Einschätzung. Landesweit gebe es mittlerweile 5000 Schnelltestzentren. Diese Infrastruktur, die die Kommunen in den vergangenen Wochen aufgebaut hätten, ermöglichten nun die dosierten Lockerungen. Es könne sichergestellt werden, dass keine infizierten Personen Geschäfte oder Friseursalons beträten.