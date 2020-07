Landesregierung verteidigt Westspiel-Verkauf

In einer von der SPD beantragten Sondersitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des NRW -Landtags stand am Freitag (10.07.2020) auch die Privatisierung der landeseigenen Westspiel GmbH auf der Tagesordnung. Sie betreibt in NRW vier Spiel-Casinos. Es steht der Verdacht im Raum, dass das Land auf neun Millionen Euro von Westspiel verzichtet, um den Kauf des Unternehmens für Investoren attraktiver zu machen. Der Gewinn sei durch eine Neubewertung der Pensionspflichten gedrückt worden.