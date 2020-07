Land verzichtet auf Gewinnspiel-Millionen

Im Schatten der Corona-Pandemie beschloss der Landtag in reduzierter Besetzung die landeseigenen Spiel-Casinos zu privatisieren. Am Ende wird das Land wohl auf mehrere Millionen Euro verzichten und einer der reichsten Männer in NRW könnte noch reicher werden.

Die Privatisierung von Westspiel

Die Westspiel GmbH betreibt in Deutschland sechs Spiel-Casinos, vier davon in NRW : in Aachen, Dortmund, Bad Oeynhausen und Duisburg. Eigentümerin von Westspiel ist die landeseigene NRW-Bank, also das Land selbst. Den Verkauf von Westspiel hatte das CDU - FDP -Kabinett bereits 2018 beschlossen. Das entsprechende Gesetz dazu passierte den Landtag, am 28. Mai 2020.

Diese Privatisierungspläne werden seit Jahren von Suchtexperten und Kriminalisten kritisiert. Sie hätten die Glückstempel, die eine Gefahr für Suchtkranke darstellen und in der Vergangenheit auch der Geldwäsche dienten, lieber in staatlicher Hand gesehen. Aber insbesondere die FDP macht sich in der Koalition stark für Privatisierungen. Der Partei wird eine besondere Nähe zur Glücksspiel-Industrie nachgesagt.