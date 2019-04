Westpol: So schafft Münster preiswerten Wohnraum

Und die Stadt vermehrt ständig ihren Grundbesitz: Wenn aus Flächen am Stadtrand, die bisher Feld oder Wiese sind, neues Bauland werden soll - dann müssen die Eigentümer erst die Hälfte der Fläche an die Stadt verkaufen. Statt Enteignungen gilt in Münster seit fünf Jahren diese Vorkaufsregel - und darüber hat die Stadt schon eine Millionen Quadratmeter Fläche erworben.

Eigentümer verkaufen sogar mehr Land an die Stadt