Fleischindustrie: Das Warten auf Taten

Auftragsspitzen oder Sozialdumping?

Die Fleischwirtschaft argumentiert, dass gerade die Wursthersteller Leiharbeitskräfte bräuchten, um auf steigende Nachfrage etwa zur Grillsaison oder vor Feiertagen zu reagieren. Doch Szabolcs Sepsi vom DGB berichtet, dass in vielen Wurstfabriken 80 bis 90 Prozent der Belegschaft Leiharbeiter seien. Und zwar durchgehend. Sepsi sagt: "Da geht es nicht um Auftragsspitzen. Da geht es um Lohn- und Sozialdumping." Die Leiharbeiter in Wurstfabriken kämen aus denselben Subunternehmen wie Werkvertragsarbeiter in Schlachthöfen, wären oft in denselben Sammel-Unterkünften untergebracht – und würden genauso ausgenutzt.

SPD: Laumann knickt ein

Die SPD in NRW wirft auch Arbeitsminister Laumann vor, vor der Lobbyarbeit eingeknickt zu sein. Ihr arbeitsmarktpolitischer Sprecher Josef Neumann sagt: "Laumann scheint eine Position zu übernehmen, die er noch vor ein paar Wochen völlig abgelehnt hat." Der angegriffene Minister hält gegenüber Westpol dagegen. Er wolle " den Sumpf trocken legen" . Aber wenn für strenge Regeln in Schlachthöfen nun ein Kompromiss in Wurstfabriken nötig sei, würde er den mitgehen.

Marius ist von der Politik enttäuscht – er hatte gehofft, dass sich auch für ihn und seine Kollegen in Wurstfabriken etwas ändert. Dass die Branche behauptet, ohne Leiharbeiter nicht genug Arbeitskräfte zu haben, findet er absurd. Denn: Er würde sich sofort fest anstellen lassen. "Aber wenn wir weiter so ausgenutzt werden, wie bisher – dann tun wir uns irgendwann zusammen. Und suchen uns eine andere Arbeit."

Stand: 22.11.2020, 11:00