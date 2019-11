So klamm sind die Kommunen in NRW

Kommunen kämpfen gegen Schulden

"Die armen Städte haben überhaupt keine Möglichkeit, von diesen gigantischen Schuldenbergen runterzukommen" , klagt Hattingens Bürgermeister Dirk Glaser (parteilos). Zusammen mit rund 70 Kommunen in NRW kämpft er in einem Aktionsbündnis darum, dass Bund und Land ihnen helfen - offenbar mit Erfolg. Bundesfinanzminister Olaf Scholz ( SPD ) will 18 Milliarden an Bundesmitteln bereitstellen.