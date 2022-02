Spezialfall Tönnies? Behörden erlaubten laschere Regeln für infizierte Mitarbeiter

Das Gesundheitsamt dementiert: Ärzte seien eingebunden gewesen - und die Anweisungen seien lediglich ein Hinweis darauf, dass bei Tönnies Dolmetscher eingesetzt werden müssten. Gleichzeitig schreibt, das Amt, dass die Regelung für die gesamte Fleischindustrie galt. Der WDR fragt deshalb bei Westfleisch, einem der größten Wettbewerber von Tönnies, nach. Dort hat man von einer solchen Regelung noch nie gehört.

"Medizinisch fragwürdige" Methoden - mit dem Wissen des Landes

Virologe Ulf Dittmer, Uniklinik Essen

Haben die Behörden also potenziell noch ansteckende Infizierte zurück ins Werk zu Tönnies geschickt? Experten halten das Vorgehen des Kreisgesundheitsamtes Gütersloh für medizinisch fragwürdig. "Mehrere Tage nach der Erstdiagnose ist man in der Regel infektiös. Deswegen gehen solche Menschen in Isolation, damit sie keine anderen Personen anstecken" , sagt Professor Ulf Dittmer, Leiter der Virologie an der Uniklinik in Essen. Es sei nach zwei Tagen "zu früh" , um Infizierte wieder arbeiten zu lassen.



Und es gibt weitere Ungereimtheiten: Auf die Frage, wie viele Mitarbeitende als sogenannt e "Restpositiv e" frühzeitig aus der Quarantäne entlassen worden sind, antwortet das Gesundheitsamt: 9 Personen. Die Firma Tönnies spricht dagegen von 20 bis 30 Fällen.

Das Gesundheitsministerium des Landes gibt auf WDR-Nachfrage an, in die Vorgänge eingeweiht gewesen zu sein. "Im konkreten Fall war das Ministerium aufgrund der engmaschigen Zusammenarbeit mit dem Kreis bei der Überwachung der Firma Tönnies über das Vorgehen des Kreises informiert" , heißt es.

Der WDR berichtete über dieses Thema u.a. am 18.02. in der Sendung Westblick auf WDR5 und am 20.02. im WDR Fernsehen in Westpol.