Westpol: Stadtwerke leiden unter Kohleausstiegsgesetz

40 Jahre Laufzeit geplant

Das Steinkohlekraftwerk Trianel in Lünen

Die Betreiber sind entsetzt. Das sei "nicht hinnehmbar ", sagt Achim Grunenberg, Chef der Stadtwerke Lünen, im Westpol-Interview. Gemeinsam mit dem Stadtwerkeverbund Trianel nahm Lünen erst 2013 eins der modernsten Steinkohlekraftwerke Europas in Betrieb. 1,4 Milliarden Euro habe man in das Werk investiert, sagt Grunenberg, und er sehe " keine Chance ", diese Ausgaben über Entschädigungen wieder einzuholen - bei geschätzten 37 Millionen Euro vom Staat. Beim Start der Anlage sei man von 40 Jahre Laufzeit ausgegangen.

Die Dortmunder Stadtwerke, die an anderen Steinkohlekraftwerken im Land beteiligt sind, drohen sogar mit einer Klage: "Hier ist ein so gravierender Rechtsbruch geplant, dass wir uns mit allen juristisch zur Verfügung stehenden Mitteln wehren werden" , kündigt Stadtwerkechef Guntram Pehlke an. Er hoffe " ganz stark, dass der Bundestag hier korrigierend eingreift" .

Und er zeichnet noch ein ganz anderes Schreckensszenario: Steinkohlekraftwerke liefern laut Energieagentur NRW 17 Prozent der Energie für Fernwärme in NRW. Würden sie in den nächsten Jahren abgeschaltet, wären " hunderttausende von Wohnungen in NRW kalt ", so Pehlke. Nach Angaben von IT.NRW wurden 2018 rund 726.000 Wohnungen hierzulande mit Fernwärme geheizt.

Altmaier sieht Gesprächsbedarf

Will mit Betreibern reden: Energieminister Altmaier

Die Wehklagen der Branche bleiben nicht ungehört: Bundesenergieminister Peter Altmaier ( CDU ) sieht offenbar ein, dass es akuten Gesprächsbedarf gibt. Er werde " in den nächsten Tagen alle Betreiber von Steinkohlekraftwerken einladen " in sein Ministerium, sagte er am Donnerstag (30.01.2020) im Westpol-Interview. " Dann werden wir die offenen Fragen gemeinsam erörtern."