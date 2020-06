Coronakrise: Immer mehr Mieter beantragen Wohngeld

Mieterschutz wird weiter eingeschränkt

Mieter in Nordrhein-Westfalen werden es auch künftig nicht einfacher haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Mitten in der Coronakrise hat die Landesregierung eine neue Mieterschutzverordnung auf den Weg gebracht. Bislang konnten Vermieter die Preise noch in 37 Kommunen nur begrenzt erhöhen.

Bauministerin Scharrenbach (CDU) ändert den Mieterschutz