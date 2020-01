Kohleausstieg: Radikalisiert sich der Protest in NRW?

Bert Hansen hat bis zuletzt eine Gaststätte in Keyenberg geführt, direkt am Tagebau Garzweiler. Betroffen musste er mit ansehen, wie sein Haus abgerissen wird: "Das ist ja das halbe Leben." Am Donnerstagfrüh (16.01.2020) hat die Politik entgültig entschieden: Sein Dorf wird abgerissen.

Widerstand hält Hansen für sinnlos: "Das ist doch totaler Quatsch. Wer daran geglaubt hat, der ist nicht ganz bei Trost." Britta Kox, ebenfalls Anwohnerin von Garzweiler, setzt hingegen auf die Protest-Unterstützung der Aktivisten aus dem Hambacher Forst.