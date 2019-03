Sexueller Missbrauch: Wer glaubt einem Kleinkind?

Weitere Themen bei Westpol am Sonntag:

Die Legende vom Hacker-Alarm: Es war ein Verdacht, der die Landesregierung in höchste Alarmbereitschaft versetzte: Das heimische Netzwerk der Landesumweltministerin sollte gehackt worden sein! Und so war auch der Regierungssprecher schnell mit einem öffentlichen Statement zur Stelle. Die umstrittene Umweltministerin als Opfer - ein Spin, der gerade recht zu kommen schien. Doch bis heute konnten die Ermittler keinen Beweis für einen Hacker-Angriff finden. Interne Dokumente zeigen jetzt: Die frühe Legende vom Hacker-Alarm brachte die Ermittler ganz schön in die Bredouille.

Wälder in Not: Den Wäldern in NRW geht es schlechter als je zuvor. Nach der Dürre im Sommer 2018 und einem viel zu warmen Herbst und Winter gelten viele Bäume als krank. Massenhaft müssen besonders die weit verbreiteten Fichten gefällt werden. Doch der Holzpreis ist im Keller, Mischwälder zu pflanzen teuer und langwierig. So ist das ökologische Gleichgewicht in NRWs Wäldern in Gefahr.