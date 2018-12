Westpol-Thema: Kaminöfen sind gefährliche Dreckschleudern

Weitere Themen bei Westpol am Sonntag:

Wie man kriminelle Jugendliche stoppen will. Immer wieder machen Jugendliche wegen schwerer Straftaten Schlagzeilen. Die Tatverdächtigen in NRW werden immer jünger, einige sind noch Kinder. Mit Projekten versucht die Landesregierung, junge kriminelle Karrieren nachhaltig zu beenden. Nur teilweise mit Erfolg. So stoßen Polizei und Sozialarbeiter insbesondere dann an Grenzen, wenn es um Jugendliche aus Clan-Familien geht.

CDU Regionalkonferenz - wer überzeugt in NRW? Spahn, Merz oder Kramp-Karrenbauer? Endspurt bei den Bewerbungsgesprächen der Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz: In dieser Woche haben gleich vier Regionalkonferenzen stattgefunden, die vielleicht wichtigste davon in Düsseldorf. Welcher Kandidat konnte die NRW-Delegierten überzeugen? Westpol mit einem Fazit nach der Bewerbungstournee.