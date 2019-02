IS-Kämpfer Fared Saal posiert in einem Video vor Leichen

So, wie Fared Saal aus Bonn, einer der meistgesuchten deutschen IS -Anhänger. Er wird besonders brutaler Taten beschuldigt, posierte in Videos triumphierend vor Leichenbergen. Er würde gerne nach Deutschland zurückkehren, sagte er vor wenigen Tagen in einem Interview mit einem ARD -Kamerateam, er bereue, was er getan habe.

"Verroht und ideologisiert"

Für die deutschen Behörden sind diese rückkehrwilligen IS -Anhänger eine Herausforderung. Viele seien nicht nur traumatisiert, sondern " stark verroht, ideologisiert, an Waffen ausgebildet ", sagt Burkhard Freier, Chef des Verfassungsschutz NRW . Deswegen hat der Verfassungsschutz NRW viele von ihnen als " gefährlich " eingestuft.