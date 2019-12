Einsamkeit - wenn niemand mehr da ist

WDR: Frau Haist, welche Probleme entstehen durch Einsamkeit?

Einsamkeitsforscherin Karin Haist

Karin Haist: Wenn Menschen sich chronisch einsam fühlen, kann das zu Bluthochdruck, Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Auch das Risiko einer früheren Demenz nimmt zu. Einsame Menschen werden nachweislich früher pflegebedürftig.

WDR: Sie haben die sogenannte Babyboomer-Generation als besonders betroffen ausgemacht. Warum?

Haist: Die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er und 60er Jahre machen etwa ein Drittel der Bevölkerung aus. Sie stehen jetzt vor der Verrentung, das heißt, wir werden bald eine erheblich größere Zahl an Menschen haben in einem Alter, in dem Einsamkeit potentiell zunimmt.

Andererseits sind die Babyboomer die Generation des Bildungsaufstiegs, sie gehen fit und gebildet ins Alter. Das kann sie in gewisser Weise schützen vor Einsamkeit. Aber sie sind auch Opfer der eigenen Mobilität: Einst in die Vorstädte gezogen, altern viele jetzt womöglich in einem großen Haus.