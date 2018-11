Keine Bewerbung trotz offener Stellen

Die Zahlen aus den Kommunen zeigen allerdings: Die Einrichtung von Schwerpunktschulen scheint in vielen Großstädten gar nicht möglich. Beispiel Essen: Dort gibt es zum neuen Schuljahr so viele Förderkinder in den fünften Klassen, dass sie auf alle Schulen verteilt werden müssen - auch wenn dort zu wenige Sonderpädagogen sind.

Die Schulen dürfen zwar jetzt mehr Lehrer einstellen, finden aber niemanden. An der Gesamtschule Bockmühle in Essen fehlen zum Beispiel zehn Sonderpädagogen. Es gebe einfach keine Lehrkräfte auf dem Markt, sagt Schulleiterin Julia Gajewski. "Wir schreiben schon zum dritten Mal für Sonderpädagogik aus und es gibt noch nicht mal eine Bewerbung."

In Großstädten fehlen besonders viele Lehrer

Die Inklusionspläne der Landesregierung seien in der Theorie sinnvoll, sagt die Schulleiterin. In der Realität ändern sie in den Großstädten aber eher wenig. Auch in anderen Städten sind hunderte Sonderpädagogen-Stellen unbesetzt: In Duisburg 318, in Essen 272 und in Düsseldorf 251 - so die Angaben des NRW-Schulministeriums.