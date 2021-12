Warten auf den Impfstoff

Lange Warteschlangen vor einer Impfstelle - ein Bild das in dieser Woche in ganz Nordrhein-Westfalen zu finden ist. Auch beim Adventsimpfen in Nümbrecht stehen die Menschen in der Dezemberkälte an. Viele erzählen, dass sie hier sind, weil ihr Hausarzt erst im Januar oder Februar einen Termin frei gehabt hätte.

Drinnen impfen Ärztin Elisabeth Stöger und ihre Kollegen so schnell es geht. Sie hoffen, dass ihnen heute nicht wieder der Impfstoff ausgeht - so wie bei der Impfaktion am 20. November. Die Ärztin berichtet: "Der Ansturm war sehr groß. Da durfte ich knapp 100 Leute nach Hause schicken." 100 Leute - ohne Pieks im Arm. Der Grund: fehlender Impfstoff. Dabei hatte Elisabeth Stöger so viel bestellt wie immer. "Die Leute sind willig, die Arme sind bereit. Doch es ist kein Impfstoff da." Woran liegt das?