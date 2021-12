Verwirrung um Impfstatus-Abfrage der Landesregierung

In Bayern hat eine Abfrage in Bezug auf die 3G-Regel am Arbeitsplatz ergeben, dass die Impfquote für die Polizei bei 81 Prozent liegt. "Datenschutzrechtliche Probleme bei der Erstellung einer Impfstatistik können wir nicht erkennen", teilt das bayrische Innenministerium dem WDR mit. Die datenschutzrechtlichen Gesetze seien in Bayern nicht anders als in Nordrhein-Westfalen.

Wenig Impfangebote des Landes für eigenes Personal

Aus Sicht der Grünen wäre es natürlich interessant zu wissen, wie die hoch Impfquoten beim Landespersonal sind. Aber noch viel wichtiger sei es, dass die Landesregierung proaktiv Impfangebote für ihre Leute mache, so die Fraktionschefin Verena Schäffer. Bei den Polizeibehörden gibt es seit letzter Woche flächendeckend Impfangebote, auch zum Boostern.

Aber das ist die Ausnahme. In den Justizvollzugsanstalten können sich die Bediensteten beim Anstaltsarzt einen Termin holen. Aber die 207 000 Lehrkräfte bekommen über das Land keine Booster-Termine. Das müsse von anderer Stelle erfolgen, so Schulministerin Gebauer.