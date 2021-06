Kritik an Interessenkonflikt in Laschets Regierungskoalition

Lobbyismus-Experten sehen problematische Tätigkeiten

NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner lasse Anwaltsarbeit "ruhen"

Lobbyismus-Experten der Organisation Transparency International halten die Bezüge der CDU zur Kanzlei Holthoff-Pförtner für rechtlich zulässig, aber problematisch – und sprechen von einem Interessenkonflikt. Zwar lässt Stephan Holthoff-Pförtner seine Tätigkeiten als Anwalt ruhen, wie seine Sprecherin dem WDR schreibt. Doch das reiche nicht: Er müsse „vor allem den bösen Anschein gegenüber den eigenen Mitarbeitern in den Ministerien und der Bevölkerung vermeiden“, sagt Norman Loeckel, Leiter der Arbeitsgruppe Transparente Verwaltung.

Stephan Holthoff-Pförtner hatte 2017 bereits wenige Monate nach Amtsantritt das Medienressort wegen eines Interessenkonflikts abgeben müssen. Unternehmer Holthoff-Pförtner hatte zwar seine Ämter in der Funke Mediengruppe niedergelegt, seine Anteile an der Firma aber behalten.

Prinzipiell könnten Personen aus der Privatwirtschaft natürlich in Ministerämter wechseln, sagt Transparency-International-Mitarbeiter Loeckel. Dann müsse es aber „einen klaren Cut geben.“ Das habe offenbar in Nordrhein-Westfalen „nicht so gut geklappt.“