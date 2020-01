Wo genau landen die Fördermittel?

Doch wo genau die Landesmittel landen, ist unklar. In 2018 und 2019 wurden rund vier Millionen Euro in Form von "Heimatschecks" ausgezahlt - dem Landtag teilte die Regierung lediglich mit, in welchen Regierungsbezirk der Scheck vergeben wurde.

Empfänger, Verein, Gemeinde - all das bleibt bisher ein Geheimnis. SPD -Kommunalexperte Stefan Kämmerling sieht deshalb "die Kontrollrechte des Parlaments ausgehebelt."

Datenschutz spricht dagegen

Auch mehr als 200 Heimatpreise wurden schon vergeben

Die Heimatministerin verweist dagegen auf den Datenschutz. Private Empfänger würden auch bei anderen Förderprogrammen nicht genannt.