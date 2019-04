Landesregierung kauft sich Sachverstand

Die jüngste Berater-Affäre um das Verteidigungsministerium und Ursula von der Leyen hat gezeigt: Die Politik kauft sich offenbar gern extern Sachverstand ein. Da macht die Landesregierung in Düsseldorf keine Ausnahme. Eine Auswertung von Anfragen im Landtag hat nun ergeben: Schwarz-Gelb gibt gut ein Viertel mehr für externe Gutachten aus als die rot-grüne Vorgängerregierung.

Anzahl gesunken - Kosten gestiegen

Die Zahl der in Auftrag gegebenen Gutachten ist zwar im Laufe der Jahre gesunken. So hatte Rot-Grün in einem Zeitraum von 22 Monaten noch 260 Gutachten in Auftrag gegeben, Schwarz-Gelb kommt in den 20 Monaten seit Amtsantritt auf "nur" 224. Dafür sind die Kosten höher: Bei Rot-Grün lagen sie bei 17,3 Millionen Euro, Schwarz-Gelb hat in den zwei Jahren 20,3 Millionen Euro für ihre Gutachten ausgegeben.

Rot-Grün (links) im Vergleich zu Schwarz-Gelb (rechts)

Anspruch und Wirklichkeit