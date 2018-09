Ende der Steinkohle in NRW: Wasserproblem für die Ewigkeit

"Wir planen grundsätzlich, den Wasserspiegel so weit ansteigen zu lassen, wie es ökologisch vertretbar ist. Also weit, weit unterhalb der Trinkwasserreservoirs und damit ohne ökologische Risiken für die Tagesoberfläche ", erklärt Michael Drobniewski von der RAG . Im Moment wird an 14 Orten in NRW Grubenwasser abgepumpt und in die Flüsse geleitet, perspektivisch sollen sechs Standorte übrig bleiben.