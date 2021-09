Viele Gesundheitsämter wenden Quarantäne-Vorgaben des Landes nicht an

Das Land veröffentlicht nur die Gesamtzahl der Quarantänefälle – 30.000 Schülerinnen und Schüler waren es in der ersten Unterrichtswoche des neuen Schuljahres, 6.561 Schülerinnen waren infiziert. Die Dauer der Quarantäne beträgt bei allen 14 Tage, ein Freitesten wie bei Reiserückkehrern gibt es nicht.

Flickenteppich bei den Entscheidungen

An der Westpol-Umfrage hatten 87% der Gesundheitsämter teilgenommen. Alle geben an, individuell zu entscheiden, welche Kinder und Jugendlichen isoliert werden. Berücksichtigt wird dabei z.B., ob ständig Masken getragen wurden oder ob gelüftet und Abstand gehalten wurde. Vor dem neuen Schuljahr hatte das NRW-Gesundheitsministerium in einem Erlass klargestellt, dass möglichst nur das Sitzumfeld eines positiv Getesteten in Quarantäne geschickt werden soll. Doch nach diesen Vorgaben des Landes richten sich nur 26 Prozent der Gesundheitsämter, die geantwortet haben.

Empfehlungen des RKI sind strenger

Dortmund teilt dem WDR mit, der Erlass des Landes sei nicht bindend, weshalb man sich auch an den Richtlinien des Robert Koch-Instituts orientiere. Ein gutes Drittel der Gesundheitsämter gibt sogar an, ausschließlich nach RKI -Regelungen zu entscheiden, nach denen häufig mehr Schülerinnen und Schüler einer Klasse als Kontaktpersonen gelten. Dazu schreibt der Rhein-Erft-Kreis: "Es kann immer wieder Situationen geben - Sportunterricht in enger Turnhalle ohne Tragen eines MNS und ohne Lüften in einer Halle - wo gemäß der Empfehlungen des RKI dann auch ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden müssen."

Der Kreis Düren schickt nur Infizierte in Quarantäne

Der Kreis Düren scheint eine Ausnahme. Dort müssen an Grundschulen nur infizierte Kinder in Quarantäne, wer negativ getestet ist, darf in die Schule. Köln hat das als Modellprojekt beim Land beantragt, eine Genehmigung steht noch aus. Ganze Klassen habe man bisher nicht in Quarantäne geschickt, teilt die Stadt Köln mit.