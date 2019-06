Viele der Teilnehmer fühlen sich an den Kohlekompromiss nicht gebunden: "Das war kein Kompromiss, sondern eine Kapitulation. Und das ist nicht hinnehmbar" , kritisiert etwa Leonard Ganz, Student aus Düsseldorf. Die Bewegung hat mittlerweile auch die Politik erreicht: "Sind wir ehrlich: Die deutschen Klimaziele sind bis 2030 nur zu erreichen, wenn wir den Kohleausstieg massiv beschleunigen" , sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU ) dem "Münchner Merkur".

Betriebe sehen Arbeitsplätze bedroht

Heinz Höhner sieht Arbeitsplätze bedroht