Ladehemmung bei Elektroautos

Laut Dudenhöffer hätte sich die Landesregierung aber eher auf die "Big Player" der Branche konzentrieren sollen. So baut Tesla-Chef Elon Musk seine Gigafactory mit Tausenden Arbeitsplätzen nicht in NRW, sondern in Brandenburg.

In NRW fehlt's an freien Flächen

Und neben Tesla gingen zuletzt auch große Batterie-Fabriken in die neuen Bundesländer. Der Chemiekonzern BASF etwa gab am Mittwoch (12.02.2020) bekannt, seine neue Fabrik für Batteriematerialien im brandenburgischen Schwarzheide zu errichten. Auch Farasis und der chinesische Großkonzern CATL bauen ihre Werke lieber in Ostdeutschland.

Dabei war NRW durchaus mit CATL im Gespräch. Neben der besseren Förderung sprach aber noch ein anderer Umstand für den Osten: freie Flächen. Die passenden Standorte in NRW wären zu klein oder bereits besetzt gewesen, teilte der Konzern mit.

NRW an der Spitze oder nur Mittelmaß?

Wirtschaftsminister Pinkwart sieht NRW an der Spitze