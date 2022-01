30 Jahre unbequem – Westpol feiert Jubiläum

Was uns freut: Mehr Menschen schalten sonntags ein. Zu Beginn, 1992, haben 160.000 Nordrhein-Westfalen die Sendung gesehen, heute sind es jeden Sonntag fast 900.000. Die vergangenen beiden Jahre waren die erfolgreichsten in der Westpol-Geschichte und sind Ansporn für 2022. Die Sendung wird sich weiter entwickeln, doch in einem bleiben wir uns treu: Hintergründig und informativ über Politik in NRW berichten und, wenn nötig, unbequem sein.