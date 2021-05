Ärger um Religionsunterricht: Unabhängigkeit von Ditib bleibt fraglich

Die Entscheidung ist brisant: nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei 2016 und Spitzelvorwürfen gegen in deutschen Moscheen predigende Imame hatte Nordrhein-Westfalen die Zusammenarbeit mit Ditib 2017 beendet. Der Vorwurf: die der türkischen Religionsbehörde unterstellte Organisation sei finanziell und personell abhängig von Ankara und nehme es mit deutschen Verfassungsgrundsätzen nicht so genau.