Datenklau: NRW-Behörden ignorierten Informationen

Weitere Themen bei Westpol am Sonntag:

Sicherheitsrisiko Gesundheitskarte: Die Idee klingt gut. Blutgruppe, Vorerkrankungen und Voruntersuchungen eines Patienten sind zentral gespeichert, der Arzt kann alle Infos jederzeit abrufen. Auch Patienten selbst sollen per App darauf zugreifen können, so die Pläne von Bundesgesundheitsminister Spahn. Sicherheitsexperten aber warnen: Sowohl die zentrale Speicherung als auch eine App seien anfällig für Hackerangriffe.

Hoverboard auf die Straße? In Brüssel, London oder Tel Aviv sieht man sie schon überall im Stadtverkehr: E-Roller, also Tretroller mit Elektromotor. Auch in Deutschland sollen E-Roller bis zum Sommer erlaubt werden - zusammen mit anderen futuristischen Transportmitteln. Sogar Hoverboards sind dann auf der Straße erlaubt. Wie praktisch sind E-Roller und Co. - und was heißt das für die Sicherheit? Westpol macht den Selbstversuch in Duisburg.