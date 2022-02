Mitarbeiter und Behörden alarmiert: Sicherheitsmängel bei Currenta

Schwere Vorwürfe von Currenta-Mitarbeitern

Doch interne Unterlagen der Firma Currenta und Berichte an die Landesregierung, die dem WDR-Magazin Westpol vorliegen, offenbaren jetzt grundsätzliche Probleme bei der Sicherheit an den Currenta-Standorten in Leverkusen, Krefeld und Dormagen.

Bei Currenta sorgten sich Mitarbeitende intern über Sicherheitsmängel - sie betreffen die Sicherheitszentrale des Unternehmens, eine Art Leitstelle zur Alarmierung aber auch zur Steuerung einzelner Anlagen. In einer vertraulichen Firmen-Auflistung, die eine Kanzlei im Auftrag von Currenta erstellt hat, erheben Currenta-Mitarbeiter schwere Vorwürfe.

Am 27. Juli 2021 kam es zu einer Explosion bei Currenta

Wörtlich ist dort festgehalten: "Hausalarm funktioniert nicht, insbesondere am Tag der Explosion" , auch "Alarmdurchsagen funktionieren nicht zuverlässig." Die "Sicherheitszentrale stürzt häufig ab, unter anderem am Tag der Explosion." Mängel, die im Notfall Zeit kosten können. Am 27. Juli 2021 waren sieben Menschen bei der Explosion im Chempark ums Leben gekommen, 31 Personen wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft noch immer ermittelt gegen Currenta.

NRW-Innenministerium sieht "Mängel bei Gefahrenabwehr"

Hätte die Explosion im Juli weniger Opfer gefordert, bei störungsfreier Technik? Currenta dementiert gegenüber dem WDR. Es gebe "keinen Zusammenhang zwischen der Alarmierung der Feuerwehrleute durch die Sicherheitszentrale und den tragischen Folgen der Explosion." Außerdem erklärt Currenta, die Hinweise der Mitarbeiter bildeten nicht den finalen Stand ab: "Es gab keinen Absturz der Sicherheitszentrale." Für jedes Zentralsystem seien Backup-Systeme vorhanden.

Einzelne "gelegentliche Teilstörungen" in der Sicherheitszentrale räumt Currenta allerdings ein - diese hätten keine Bedeutung für den Einsatz am Unfalltag gehabt. Doch die NRW-Landesregierung nimmt die Probleme offenbar ernst: Bei der "Gefahrenabwehr" des Unternehmens Currenta seien "Mängel identifiziert worden" , bestätigt das NRW-Innenministerium auf WDR-Anfrage.

Innenminister Reul und Umweltministerin Heinen-Esser (beide CDU)

Das erklärt auch eine überraschende politische Ankündigung: Vor wenigen Tagen verkündete NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ), sie wolle nun alle Chemie-Parks in Nordrhein-Westfalen "systematisch" überprüfen. In einem aktuellen Bericht der Ministerin an den Landtag wird allerdings nicht weiter ausgeführt, welche Erkenntnisse sie dazu bewogen haben.

Was also steckt dahinter? Die Vorwürfe von Currenta-Mitarbeitenden hatten ein halbes Jahr nach der Explosion auch die Behörden erreicht. Dies führte Mitte Januar zu einer unangekündigten Störfallinspektion im Chempark Dormagen - mit erstaunlichen Erkenntnissen.