Arbeitsschutz-Behörde wirft Tönnies systematische Corona-Verstöße vor

Interne Prüfberichte dokumentieren zahlreiche Corona-Verstöße

Doch was hat sich seitdem wirklich im Betrieb verbessert? Dokumente der Bezirksregierung Detmold, die dem WDR-Magazin Westpol vorliegen, dokumentieren auch in der ersten Jahreshälfte 2021 zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Regeln. Im April 2021 heißt es in einem Brief des Arbeitsschutzes an das Unternehmen: "Die Umstände verdeutlichen, dass es systematische Mängel in ihrer Arbeitsschutzorganisation gibt."

Die Behörde schreibt, die Verstöße im Bereich der Schweinezerlegung seien keine Einzelfälle. Bei acht Terminen gab es zahlreiche Mängel: So fehlten Abtrennungen zwischen den Arbeitsbereichen oder waren hochgeklappt. Mund-Nasenbedeckungen wurden nicht korrekt getragen, es kam zu vielen Abstandsverstößen. Abstände würden erst eingehalten, wenn die Kontrollen beginnen.