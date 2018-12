Neue Landesbauordnung

Am 01.01.2019 tritt eine neue Landesbauordnung in Kraft. Sie bringe Verbesserungen, sagt Michael Voigtländer. Aber an der langen Bearbeitungszeit in den Ämtern werde sich kaum etwas ändern, befürchtet er. Das liege an den sehr komplexen Baunormen.