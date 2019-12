Frauen in Führungsposition: Ministerin Scharrenbach verspricht Besserung

Nach WDR-Recherchen zum geringen Frauenanteil bei Spitzenjobs in NRW-Landesminsterien hat Gleichstellungsministerin Ina Scharrenbach ( CDU ) angekündigt, die männlich dominierten Behörden in den Blick zu nehmen. Besonders schlecht schnitten in der Daten-Auswertung das Verkehrs-, Justiz- und Finanzministerium ab. " Ich werde Ihr Ergebnis zum Anlass nehmen, mit den Ministerkollegen zu sprechen ", sagte Scharrenbach im Westpol-Interview.

Maßnahmen für mehr Frauen in Spitzenjobs

Eine wichtige Stellschraube für die Gleichstellung von Frauen in Führungspositionen sind so genannte dienstliche Beurteilungen. Eine Analyse des Beamtenbundes NRW zeigte schon 2012, dass Frauen in diesen Beurteilungen deutlich seltener Bestnoten erhalten als Männer. Gerade Angestellte, die in Teilzeit arbeiten, werden schlechter bewertet - und das sind überwiegend Frauen.

Gleichstellungsministerin Scharrenbach plant eine neue Richtlinie zu geschlechtergerechten Beurteilungsbögen, sagte sie dem WDR . Im kommenden Jahr solle ein mit dem Beamtenbund erarbeiteter Entwurf vorgestellt werden.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf bleibt ein Problem