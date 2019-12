Ungleichheit am oberen und unteren Rand

Auch bei der Bezahlung liegen die Männer in den Spitzenpositionen vorne: Jeder zehnte verbeamtete Mann in den Ministerien verdient über rund 6.500 Euro - bei den verbeamteten Frauen verdient nur jede fünfundzwanzigste so viel. Die WDR-Daten zeigen insgesamt: Nur in den oberen und unteren Rändern sind die Ministerien so ungleich - dort arbeiten aber nur 12 Prozent aller Beamtinnen und Beamten.

Die Mehrheit arbeitet in den mittleren Besoldungssstufen. Dort ist das Verhältnis meist ausgewogen - nur im Verkehrsministerium gibt es auch hier eine Schieflage. Sprich: Frauen kommen zwar an gut bezahlte Jobs in den Ministerien (bis etwa 7.300 Euro). Aber sie schaffen es seltener in Positionen, in denen sie mehr Einfluss haben und am besten verdienen.