AfD-Fraktionschef Wagner ließ Sohn und Schwiegermutter impfen

Nachdem bekannt wurde, dass in Bombis Heimen auch Personen aus seinem "engen persönlichen Umfeld" geimpft wurden, trat der liberale Landtagsabgeordnete am Donnerstag von allen Ämtern in der FDP , auch aus dem NRW -Landesvorstand zurück. Sein Mandat im Landtag will Bombis aber offenbar bis zur nächsten Wahl im Mai 2022 behalten.

Personen aus dem persönlichen Umfeld geimpft: Wagner und Bombis

Im Fall von Markus Wagner erhielten nach Westpol-Recherchen sogar zwei Familienmitglieder eine Vorzugsbehandlung. Obwohl er laut Impfpriorisierung des Bundes wahrscheinlich noch lange nicht an der Reihe wäre, hat Anfang Februar der 16-Jährige Sohn Wagners eine Impfung erhalten. Dieser spielt als Nachwuchs-Fußballer für den FC Bayern München.

Wagner: Sohn wegen Kontakt zu Bewohnern geimpft

Doch der AfD -Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag rechtfertigt das Vorgehen nicht mit Verweis auf die Fußballkarriere seines Sohnes - sondern gibt an, "der Junge" solle in den Familienbetrieb "hineinwachsen." Deshalb arbeite er auch immer wieder in der Eingliederungshilfe für psychisch Kranke im Kreis Minden-Lübbecke. "Er hat mit den Bewohnern Spiele gespielt und gebastelt" und "den Hausmeister unterstützt oder Bewohner mit dem Therapiehund begleitet" , teilte Wagner mit.

AfD -Politiker Wagner erklärte gegenüber dem WDR , durch die Impfung seiner Familienmitglieder habe kein Mitarbeiter oder Bewohner auf eine Impfung verzichten müssen. Zudem seien sogar noch mehrere Personen der örtlichen Feuerwehr in seinen Räumlichkeiten geimpft worden. Wagner sagt, er habe als Vorbild agieren und die Impfquote erhöhen wollen.

Laut Impfverordnung haben 16-Jährige keine Priorität

Die Impfverordnung sagt dagegen: 16-Jährige sind laut Bundesregierung erst ab Gruppe 4 für eine Impfung gegen das Coronavirus vorgesehen. Also frühestens in einigen Monaten. Und Über-80-Jährige, die nicht selbst in Heimen wohnen, müssen in NRW eigentlich einen Termin im Impfzentrum machen.

Solche Abkürzungen auf dem Weg zur Immunisierung stehen seit Wochen in der Kritik. Um gegen Impfdrängler vorzugehen, hatte die Große Koalition in Berlin unlängst ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro vorgeschlagen.