Kommentar: Westfleisch, Corona und ein krankes System

Die Gesellschaft hat sich allerdings nur selten großflächig empört - ist ja auch eigentlich ganz weit weg von einem selber, was für Leid in so einem Betrieb entsteht. Auch jenseits der Schlachtung. Solange die Wurst schmeckt und günstig ist.

Corona für Profite und scheinbare Relevanz

Christoph Ullrich, WDR Landespolitik

Und da kommt Corona ins Spiel. Jetzt ist es nämlich ein Problem für alle, die rund um die Industrie leben. Es ist keine Überraschung, dass ausgerechnet hier jetzt rasant anwachsende Infektionsketten entstehen. Die Werkarbeiter stecken sich in ihren engen Behausungen an. Die Betriebe haben nicht unbedingt ein großes Interesse an Aufklärung. Man ist ja schließlich ein systemrelevanter Nahrungsmittelhersteller. Da will man ja nicht unbedingt schließen und auf die Profite verzichten.

Es entsteht so der bekannte turbokapitalistische Kreislauf der Entmenschlichung. Frisch von der der geschlachteten Schweinehälfte weg. Blöd nur, wenn daraus auf einmal eine gefährliche Virenkette wird, die der ganzen Gesellschaft den nächsten Lockdown beschert.