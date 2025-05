Für NRW im Landtag: Franziska Müller-Rech (FDP)

Schon 2017 ist die gebürtige Bonnerin über die Reserveliste zum ersten Mal für die FDP in den nordrhein-westfälischen Landtag eingezogen. In der NRW -Landtagsfraktion war sie dann von 2017 bis 2022 schulpolitische Sprecherin.

Bei der Landtagswahl 2022 konnte sie sich dann aber nicht erneut durchsetzen, da ihr Listenplatz 14 aufgrund der geringen Stimmenzahl der FDP nicht ausgereicht hat. Anfang 2023 rückte sie jedoch nach, nachdem Joachim Stamp den Landtag verlassen hatte. Seitdem ist weiterhin für das Thema Schule zuständig, kümmert sich aber auch um Gleichstellung und Queerpolitik.

Von der Versicherungskauffrau zur Politikerin

Müller-Rechs beruflicher Werdegang begann dabei zuerst in der Versicherungsbranche. Schon ihr Vater und zwei Brüder sind in diesem Bereich tätig. Nach dem Abitur hat sie dann berufsintegriert studiert. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau und studierte gleichzeitig Versicherungswesen an der FH Köln (heute TH Köln). Nach einigen Jahren bei einem Versicherungskonzern wechselte sie 2017 in die Politik, als sie in den Landtag einzog.

Noch während des Studiums ist sie den Freien Demokraten beigetreten. Dass sie ihre politische Heimat bei den Liberalen gefunden hat, wusste sie eigenen Angaben nach sicher, nachdem sie in der Oberstufe ein Referat über die Partei gehalten hatte.