Seit 25 Jahren schaut der "Westblick" auf ganz NRW

Der Westblick wollte und sollte dabei bewusst auch Neues ausprobieren: "Wir werden auch etwas längere Formen pflegen, also nicht nur den kurzen Bericht oder das kurze Interview" , kündigte der damalige Redaktionsleiter Wolf Bierbach in der ersten Sendung an. "Wir wollen uns beschäftigen mit allem Wichtigen, was in der Landespolitik geschieht. Das heißt natürlich auch, was in der Wirtschaft geschieht, was im sozialen Leben und auch im kulturellen Leben geschieht. Darüber wollen wir berichten, tagesaktuell, aber natürlich auch mit Hintergrund."

Wohin schaut der "Westblick"?