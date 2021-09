Soll der Kreis Wesel das Ruhrgebiet verlassen?

Die Grünen sehen die Landesregierung in der Pflicht, weil die im Landesentwicklungsplan die künftigen Kiesfördermengen festgeschrieben hat: "Und ob wir jetzt im RVR sind oder bei der Bezirksregierung in Düsseldorf – beides sind untergeordnete Behörden und sie müssen das umsetzen, was die Landesregierung ihnen verordnet hat ", schimpft Kück

Er erinnert daran, dass Charlotte Quik für den Landesentwicklungsplan gestimmt habe, der im Landtag mit einer Stimme Mehrheit verabschiedet wurde.

Austritt wäre frühestens 2030 möglich

Im RVR gibt man sich angesichts der Austrittspläne der CDU im Kreis Wesel gelassen. Wegen der langen Austrittsfristen wäre 2030 der früheste Termin. " Damit greift diese Option in der aktuellen Debatte um Auskiesungsflächen zu kurz ", erläutert RVR-Sprecher Jens Hapke.

Charlotte Quik will im Falle eines positiven Weseler Austrittsbeschlusses mit dem RVR verhandeln: Er soll sich darauf einlassen, die Auskiesungsplanung lediglich für einen entsprechend kurzen Zeitraum vorzunehmen, " um dann eine langfristige Planung der Bezirksregierung Düsseldorf zu überlassen. "

Kreis Wesel ist zweigeteilt

Die Debatte um die RVR-Mitgliedschaft des Kreises Wesel flammt immer mal wieder auf. Etliche seiner Kommunen fühlten sich bestens aufgehoben unter den 53 Ruhrgebiets-Städten und -Gemeinden, die dem RVR angehören, sagt die Kreis-SPD.

Moers, Kamp-Lintfort oder Dinslaken im südlichen, von Industrie und Bergbau geprägten Teil seien wirtschaftlich mit dem Ruhrgebiet verflochten und viele Menschen pendelten jeden Tag dorthin zur Arbeit, begründet ihr Fraktionsvorsitzender Gerd Drüten die Ablehnung des RVR-Austritts: " Zweidrittel der Bevölkerung haben enge Bezüge zum Ruhrgebiet ", so der Dinslakener.

Für Drüten überwiegen denn auch die finanziellen Vorteile des RVR, der nicht nur planerisch tätig ist, sondern auch viele Wälder des Kreises pflegt, Naturschutzgebiete wie die Bislicher Insel unterhält oder Tourismusprojekte wie die Xantener Südsee fördert.

Charlotte Quik dagegen sieht den Kreis Wesel als finanziellen Verlierer. Sie stammt aus Hamminkeln, dem nördlichen, ländlich geprägten Teil des Kreises, der zwar mehr Fläche, aber weniger Menschen hat. Sie glaubt, " dass ein Großteil der Menschen, insbesondere in den Dörfern, ganz sicher weiß, dass er sich dem Niederrhein zugehörig fühlt. "

Fördermengen sollen verringert werden

Bis Mai 2022 müsste der Weseler Kreistag sich für einen Austritt aus dem RVR entscheiden, wenn dieser 2030 rechtskräftig werden soll. Doch derzeit fehlen die Mehrheiten, das weiß auch Charlotte Quik. Deshalb will sie zweigleisig fahren und im Landtag dafür kämpfen, dass die Ermittlung des zukünftigen Kiesbedarfs sich nicht mehr an den bisher geförderten Mengen orientiert, sondern wissenschaftlich ermittelt wird.