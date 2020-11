Störaktion im Bundestag: Das "laute Kopfschütteln" der NRW-AfD

2017 berichtete die "Rheinische Post" über Verbindungen ins Reichsbürger-Milleu. Der Versuch, die Berichterstattung juristisch zu unterbinden, scheiterte. Hemmelgarn zählt außerdem zu denen, die immer wieder die Nähe zu sogenannten " alternativen Medienmachern " suchen. Hier handelt es sich um YouTuber, Blogger und Influencer aus dem teils rechtsextremen und vershwörungstheoretischen Milleu. Einen sogenannten " Kongress der freien Medien " in den Räumen des Bundestages hatte Hemmelgarn mitorganisiert.

Inoffiziell ist man deshalb bei der Landtags-AfD zwar wenig überrascht und trotzdem empört. " Das ist schon mehr als nur Unverständnis ", sagt einer. Aus AfD-Kreisen heißt es, der Fraktionsvorstand sei ziemlich sauer. Und ein Abgeordneter sagt, auf den Fall angesprochen, dass er besser nichts sage, weil ihm sonst nur Schimpfwörter einfielen.

Klarer Tenor, trotzdem schweigt man

Der Tenor bei den Befragten ist klar: Man habe in Düsseldorf die eigenen Problemfälle in der Fraktion im Griff, Vorfälle wie in Berlin will man unbedingt vermeiden. Aber man weiß auch, dass die Verantwortlichen der Aktion Teil der Partei bleiben. Ein Teil, der Sacharbeit und Anerkennung bei den anderen Fraktion immer wieder torpediere, drückt es ein weiteres Fraktionsmitglied aus, das ebenfalls nicht namentlich genannt werden will.

Womit wir beim Problem der AfD sind: Es ist immer noch heikel, sich offen gegen Aktionen wie die am Mittwoch zu stellen. Auch, weil es immer noch Parteimitglieder und Wähler gibt, die in den Vorfällen keine Probleme sehen.

Stand: 20.11.2020, 15:19