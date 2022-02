Zahl der Studierenden ohne Abitur sinkt

Gab es laut dem Ministerium im Wintersemester 2016 noch fast 20.000 Studierende ohne Abi in NRW, waren es im Sommersemester 2021 nur noch knapp 14.000. Und das obwohl insgesamt ungefähr gleich viele Menschen in NRW studieren wie vor fünf Jahren, rund 750.000.

Wegzug einer Hochschule soll Zahlen verringert haben

Das Wissenschaftsministerium schreibt in seiner Antwort auf die Kleine Anfrage, dass unter anderem eine " Verlagerung von Hochschulstandorten außerhalb von NRW " dafür verantwortlich sei, dass nun weniger Menschen ohne Abi in Nordrhein-Westfalen studieren. Auf WDR-Nachfrage, was damit konkret gemeint ist, schreibt das Ministerium, dass es sich auf den Umzug der Internationalen Hochschule IU von Bad Honnef nach Thüringen im Jahr 2019 beziehe.

Dadurch habe NRW rund 3.700 beruflich Qualifizierte weniger in der Statistik. Auf die Frage, was für weitere Gründe das Ministerium dafür sieht, dass nun weniger Menschen ohne Abitur in NRW studieren, schrieb das Ministerium, es lägen ihm hierfür " keine Erkenntnisse vor ".

Sigrun Nickel ist Expertin zum Thema Studieren ohne Abitur beim Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh, das mit der Bertelsmann-Stiftung verknüpft ist. Sie sieht das Argument, dass der Wegzug der IU die Zahl der Studierenden ohne Abi in NRW verringert hat, als plausibel an.