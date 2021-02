Wie Corona die Zahl der Azubis verringert

Eigentlich wollte Frisörmeisterin Alexandra Houx-Brenner aus Niederkrüchten am Niederrhein nach dem ersten Lockdown im Sommer keine neuen Auszubildenden einstellen. Und doch steht sie jetzt in ihrem geschlossenen Salon und übt mit Sadier Karjieh an der Puppe Hochsteckfrisuren. Der 21 Jährige hatte im Herbst, in seinem dritten Lehrjahr, seinen Ausbildungsbetrieb verloren. Alexandra Houx-Brenner hat ihn übernommen.

Sadier kostet die Meisterin nur ihre eigene Arbeitszeit. Das Gehalt für den Mann aus dem Irak bezahlt das Kolping-Bildungswerk. Aber " ich kann ihm im Moment keine Perspektive geben, so leid es mir tut ", so Alexandra Houx-Brenner. Genau das macht Sadier die größten Sorgen: nach der Ausbildung keinen Job als Frisör zu finden.

Weniger neue Ausbildungen

Laut Frisör-Innung sind im Kreis Viersen bereits 30 Prozent der Geschäfte zahlungsunfähig. Für Frisöre sind bisher keine Hilfen geflossen. Während Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden, müssen Azubis weiter bezahlt werden. Nach den Erfahrungen des ersten Lockdowns haben viele Betriebe deshalb keine neuen Ausbildungsverträge mehr abgeschlossen.

In NRW sind es insgesamt 13 Prozent weniger als im Vorjahr, in der Tourismusbranche sogar minus 59 Prozent, in der Gastronomie minus 25 Prozent und bei den Frisören liegt der Rückgang bei minus 21 Prozent. Die Zahlen stammen vom Bundesinstitut für Berufsbildung.

Coronakrise verschärft langfristig Fachkräftemangel

Der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung befürchtet, dass die Betriebe eine zweite Corona-Rechnung bekommen könnten. "Die Krux am Nichtausbilden besteht darin, dass das Fachkräftepotential nicht entwickelt wird, was man in Zukunft braucht ", so Friedrich Hubert Esser. Insgesamt wurden in NRW in 2020 so wenige Ausbildungsverträge abgeschlossen wie zuletzt 1992.

