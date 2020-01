Weniger Asylbewerber kommen nach NRW

Die Zahl neuer Asylbewerber in NRW sinkt weiter. Knapp 26.000 Menschen haben im vergangenen Jahr einen Asylantrag in NRW gestellt, erklärte das Ministerium für Flüchtlinge am Dienstag (07.01.2020). Das sind 15 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die meisten Menschen kamen aus Syrien, danach folgen die Herkunftsländer Irak, Türkei, Iran, Nigeria und Afghanistan. Bundesweit wurden rund 123.000 Anträge gestellt. Jeder fünfte Asylbewerber in Deutschland kam also nach NRW.

Knapp 6.000 Abschiebungen

Die Zahl der Abschiebungen bewegt sich 2019 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Nach Angaben des Flüchtlingsministeriums wurden bis Ende November 5.932 Personen abgeschoben. Ende Januar kommen die endgültigen Zahlen. Im Vergleich zu 2018 Vorjahr hat sich die Zahl kaum verändert – 2018 wurden 6.603 Menschen aus NRW abgeschoben. Die meisten Abschiebungen erfolgten in die Balkan-Staaten und nach Nordafrika.