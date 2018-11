HIV-Infektionen: Selbsttest soll Dunkelziffer senken

Schätzungsweise 18.600 Menschen in NRW leben mit HIV . Bundesweit sind es rund 86.100. Im Jahr 2017 infizierten sich in NRW etwa 550 Menschen neu mit dem Virus - etwas weniger als im Vorjahr. Zahlen, die die Aidshilfe NRW am Dienstag (27.11.2018) in Vorbereitung auf den Welt-Aids-Tag am 1. Dezember veröffentlichte.