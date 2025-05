"Ich bin wirklich stolz auf den WDR und die Partner, dass es gelungen ist, dieses Projekt so zu realisieren" , betonte WDR-Intendantin Katrin Vernau bei der Vorstellung der App. "Wir dürfen nicht vergessen, was passiert ist. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es, als der Krieg zu Ende war, noch ein sehr, sehr weiter Weg war, bis die Menschen wieder gut leben konnten" , so Vernau.

Der Übergang vom Krieg ist fließend

"Es gibt keinen Schnitt" , ergänzt Albert Almering, Lehrer an der Kölner Gesamtschule. "Man kann nicht sagen: So hier ist Schluss und hier geht jetzt die Bundesrepublik weiter." Erlebnisse würden sich schließlich auch weitervererben, so Almering. "Was macht das dann mit einer Gesellschaft nach dem Krieg? Und wie geht man tatsächlich aus einer Kriegssituation in eine Friedenssituation über?" fragt Amering.

Für WDR-Projektleiterin Dorothee Pitz war besonders wichtig, mit der App den Geschichtsunterricht neu gestalten zu können. "Man kann Geschichte im Klassenzimmer lebendig und erlebbar machen. Und wir holen die jungen Menschen da ab, wo sie sind: im Netz" , so Pitz.

Schultour mit Diskussionen im Unterricht

Dafür geht der WDR auch auf Tour: Im Juni und November stellt das Team die App in Schulen vor und diskutiert zusammen mit den Schülerinnen und Schülern über die Inhalte. Interessierte Schulen können sich hier melden: