Milliarden für Wasserstoff-Ausbau in NRW

Mit Wasserstoff soll Stahl "grün" werden

Weg von der Kokskohle hin zu Wasserstoff – so will Thyssen-Krupp künftig Stahl in der NRW erzeugen. Ohne Kohlendioxid soll die Stahlproduktion so langfristig wettbewerbsfähig werden.

NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart (FDP) setzt auf Wasserstoff

Erstmals soll ein öffentlich zugängliches Wasserstoffnetz aufgebaut werden. Der aus erneuerbaren Energien in Lingen hergestellte so genannte grüne Wasserstoff soll so zum Beispiel in den Chemiepark Marl und die Raffinerie Scholven in Gelsenkirchen gelangen.

Neue Jobs und zusätzliche Wasserstoffstankstellen

Durch den Ausstieg aus der Braunkohle werden tausende Jobs wegfallen. Jetzt will das Land über Chemieprojekte für Wasserstoff zumindest 400 neue Arbeitsplätze schaffen. Im schweren Güterverkehr sollen Brennstoffzellen- LKW die Zukunft sein. Noch fehlen die Wasserstofftankstellen dafür. Die sollen nun flächendeckend und grenzüberschreitend aufgebaut werden, kündigte das Land an.