Land kündigt Wasserstoff-Fahrplan an

Fahrzeugflotten sollen mit Wasserstoff laufen

Die Landesregierung kündigte an, "noch in diesem Herbst" einen Fahrplan vorzulegen, um die Wasserstoff-Technologie gemeinsam mit der Wirtschaft voranzutreiben. Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart ( FDP ) sagte, in den nächsten zehn Jahren sollen die ersten Vorrichtungen in Betrieb gehen, Anlagen im Gigawattmaßstab aufgebaut, sowie Fahrzeugflotten auf Wasserstoff umgestellt werden.

Für die vorgelegte lange Liste an Wasserstoff-Projekten könnte es auch finanzielle Förderung vom Land geben. Im Gespräch sei ein "NRW-Wasserstoff-Fonds", der bis zu einer Milliarde Euro an Geldern sammeln soll - teils Landes-, teils Fremdkapital.

Mögliche Standorte in NRW: Rheinisches Revier und Duisburg

So genannter grüner Wasserstoff kann als Basis für Kraft- und Brennstoffe dienen, um etwa in Industrie und Verkehr Kohle, Öl und Erdgas zu ersetzen. Der RWE-Konzern errichtet zum Beispiel in Lingen im Emsland eine Elektrolyseanlage zur Umwandlung von Windstrom in Wasserstoff. Über bereits vorhandene Gasleitungen soll er zu Industriestandorten in NRW transportiert werden. Auch das Rheinische Revier sei ein potenzieller Standort, ebenso Duisburg.

Grüner Wasserstoff ist Wasserstoff, bei dessen Herstellung keine Abgase wie Kohlenstoffdioxid, kurz CO2, entstehen. Wasser wird hier durch erneuerbare Energien in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Die Energie kommt zum Beispiel aus Wind- oder Solaranlagen.